Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale

PIANETAMILAN news milan ultime notizie Il Milan vincerà lo Scudetto? I pronostici di Trevisani, Pastore e Biasin

ULTIME MILAN NEWS

Il Milan vincerà lo Scudetto? I pronostici di Trevisani, Pastore e Biasin

Massimiliano Allegri AC Milan amichevole Leeds-Milan 1-1
Serie A 2025/26, Milan in corsa per lo scudetto? Ecco i pronostici di Biasin, Pastore, Trevisani e altri su Cronache di Spogliatoio.
Francesco De Benedittis

Nella newsletter Sciuscià di Cronache di Spogliatoio sono usciti i pronostici di Biasin, Pastore, Trevisani e altri sulle prime sette posizioni della Serie A 2025/26. La lotta per lo scudetto, per molti, è tra Napoli e Milan, mentre per l’Inter c’è solo una previsione. Ecco tutti i pronostici dei principali giornalisti della nota testata.

Pastore e Biasin candidano il Milan per lo Scudetto, mentre per Trevisani...

—  

LEGGI ANCHE: Probabili formazioni Milan-Cremonese: ecco il primo 11 di Allegri in Serie A >>>

  • Riccardo Trevisani - Scudetto: Napoli. Champions League: Inter, Milan, Juventus. Europa: Roma, Bologna, Fiorentina;

  • Fabrizio Biasin - Scudetto: Milan; Champions League: Inter, Napoli, Juventus/Como; Europa: Juventus/Como, Roma, Fiorentina;

  • Giuseppe Pastore - Scudetto: Milan; Champions League: Napoli, Inter, Roma/Como; Europa: Roma/Como, Juventus, Fiorentina;

  • Fernando Siani - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Fiorentina, Como;

  • Marco Cattaneo - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Juventus; Europa: Roma, Bologna, Fiorentina;

  • Stefano Ferrè - Scudetto: Inter; Champions League: Napoli, Juventus, Milan; Europa: Roma, Fiorentina, Lazio;

  • Emanuele Corazzi - Scudetto: Napoli; Champions League: Inter, Milan, Roma; Europa: Juventus, Como, Bologna.

    • Leggi i
    commenti
    News milan: tutte
    le notizie

    © RIPRODUZIONE RISERVATA