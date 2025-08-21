Il Milan vincerà lo Scudetto? I pronostici di Trevisani, Pastore e Biasin

Nella newsletter Sciuscià di Cronache di Spogliatoio sono usciti i pronostici di Biasin, Pastore, Trevisani e altri sulle prime sette posizioni della Serie A 2025/26. La lotta per lo scudetto, per molti, è tra Napoli e Milan, mentre per l’Inter c’è solo una previsione. Ecco tutti i pronostici dei principali giornalisti della nota testata.