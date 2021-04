Il Milan e le parole di Pioli: dove sta l’incoerenza? Il problema è un altro

I social e alcuni media stanno facendo passare per incoerente Stefano Pioli, tecnico del Milan, dopo la conferenza stampa di oggi. Il punto

Le parole non vanno solo ascoltate. Vanno anche analizzate, capite. E' il caso della conferenza di Stefano Pioli, che ha parlato a Milanello alla vigilia di Parma-Milan. Il tecnico ha risposto così a una domanda dei colleghi sullo scudetto: "L'avete solamente detto voi, noi siamo concentrati sul campo. Poi le parole se le portano il vento". I social e alcuni media hanno "accusato" l'allenatore di essere incoerente, riportando vecchie dichiarazioni in cui pronunciava appunto la suddetta parola.

Le cose però non stanno così. Il punto non è contare quante volte Pioli abbia detto o meno la parola scudetto. La cosa vera da sottolineare e che è il Milan non ha mai fatto proclami per il tricolore ed è sempre rimasto concentrato sull'obiettivo primario, cioè quello di conquistare un posto in Champions League. E' chiaro che la voglia di tutti è sempre quella di puntare al massimo, e quindi è giusto sfidare sempre di più i propri limiti, ma certamente non possiamo parlare di incoerenza o altro.

Si può parlare del calo di questa squadra nel girone di ritorno o dell'andamento negativo a San Siro, ma non si può far passare il concetto che il Milan e il suo allenatore abbiano cambiato le carte in tavola. La squadra rossonera fa tutto il possibile per vincere le partite e per stare più in alto possibile in classifica, ma non è vero che gli obiettivi sono cambiati. Basterebbe un po' di onestà intellettuale per riconoscerlo.

Il Milan ha disputato un'ottima stagione che deve concludersi nel migliore dei modi con un piazzamento Champions. Pochi a inizio campionato avrebbero pensato che la squadra di Pioli potesse avere questo ruolino di marcia, tanto è vero che per tanti addetti ai lavori è stata la vera sorpresa del campionato. E' questa la verità, che piaccia o meno. Al di là delle parole. Lo scudetto era un sogno e come tale è rimasto. Il Milan adesso è solo concentrato sul presente e sulla partita di domani contro il Parma. Il resto sono tutte chiacchere.