Il Milan dice addio al “moneyball”: un cambio di rotta nel mercato rossonero

Dal "moneyball" alla tradizione?

L'utilizzo dei dati è ormai una prassi comune in ogni società calcistica moderna. Tuttavia, la proprietà americana del Milan aveva fatto del "Moneyball" un vero e proprio tratto distintivo. L'addio di Zelus Analytics, il rafforzamento dei rapporti con Elliott (il precedente proprietario) e, in particolare, l'arrivo di Igli Tare come direttore sportivo, sono indizi forti di un cambiamento di rotta.