Il Foro Italico accoglie Sinner con calore… e un inatteso grido al suo Milan

Jannik Sinner ha calcato nuovamente il rosso del Foro Italico, riprendendo la preparazione in vista degli Internazionali d'Italia dopo la parentesi della squalifica. L'accoglienza riservatagli dai tifosi è stata un'onda di affetto e calore, un boato liberatorio per rivedere in campo il numero uno del mondo. Cori da stadio hanno accompagnato ogni suo movimento, trasformando l'allenamento con il ceco Lehecka in un'anticipazione vibrante del torneo.