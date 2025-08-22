Il capo ultras del Milan a Tancredi: “Stai ancora festeggiando la Champions?”

Ospite a Sportitalia da Michele Criscitiello, il capo ultras della Curva Sud, Marco “Pacio” Pacini, in collegamento con l’inviato Tancredi Palmieri, non si è trattenuto e ha ironicamente ricordato la pesante sconfitta dell’Inter in finale di Champions. Ecco il botta e risposta scherzoso tra i due, le parole.
"Sei a festeggiare la Champions? (ride ndr)" chiede l'ultras rossonero a l'inviato, tifoso interista, Tancredi Palmieri che risponde scherzosamente: "Prima in Curva Sud c'era il 'Barone', ora c'è Criscitiello il 'visconte' (ride ndr)".
