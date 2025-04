Il calcio argentino piange Papa Francesco: omaggio congiunto di Boca e River

Il calcio argentino saluta Papa Francesco: omaggio del Boca e River a pochi giorni dal match

Nel corso del suo pontificato, aveva spesso aperto le porte del Vaticano al mondo del pallone, accogliendo leggende come Diego Maradona, Lionel Messi e intere delegazioni di squadre di club e nazionali. Il suo amore per il calcio era autentico, viscerale, e lo considerava uno strumento potente per trasmettere valori di fratellanza, solidarietà e rispetto.