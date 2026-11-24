Nuova avventura fuori dal mondo del calcio per Zlatan Ibrahimovic. L'ex attaccante del Milan, che negli ultimi hanno ha intrapreso un percorso al fianco di Gerry Cardinale, sta per ritornare sui grandi schermi. Secondo quanto riferito dal The Sun, lo svedese sarebbe pronto ad entrare all'interno del cast della terza stagione di MobLand, serie targata Paramount+.

Milan, Ibrahimovic torna a recitare

Ibrahimovic dovrebbe interpretare un personaggio malvagio, affiancandosi ad un cast di altissimo livello composto da. Per Ibrahimovic si tratterebbe di un'altra esperienza cinematografica dopo il ruolo di Antivirus nel film 'Asterix e Obelix'.

Un'avventura diversa da quelle in campo, ama he conferma la volontà dello svedese di mettersi in gioco anche in altri ambiti, davanti alle telecamere e al fianco di attori incredibili. La terza stagione di MobLand dovrebbe arrivare alla fine del 2027. Questa volta, però, lo svedese vestirà i panni di un antagonista, a differenza dell'ultimo ruolo avuto.