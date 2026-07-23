Zlatan Ibrahimovic accende il clima in vista dell'amichevole tra Milan e Celtic, in programma sabato pomeriggio alle 16:00 al ‘Celtic Park’ di Glasgow. Durante un incontro con i tifosi a New York, il Senior Advisor di RedBird ha deriso il club scozzese chiedendo ai presenti: "Cos'è il Celtic?". Una frase in pieno stile Ibrahimovic, che non è nuovo ad uscite del genere.

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