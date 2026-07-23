La battuta di Zlatan Ibrahimovic infiamma l’antivigilia dell'amichevole tra Celtic e Milan in programma a Glasgow

Matteo Chini
- Milano

Zlatan Ibrahimovic accende il clima in vista dell'amichevole tra Milan e Celtic, in programma sabato pomeriggio alle 16:00 al ‘Celtic Park’ di Glasgow. Durante un incontro con i tifosi a New York, il Senior Advisor di RedBird ha deriso il club scozzese chiedendo ai presenti: "Cos'è il Celtic?". Una frase in pieno stile Ibrahimovic, che non è nuovo ad uscite del genere.

I precedenti elogi di Ibrahimovic al Celtic Park

La frase ha suscitato le risate del pubblico, ma ha anche scatenato l’indignazione dei tifosi scozzesi. In passato, tuttavia, Ibrahimovic aveva espressamente elogiato il 'Celtic Park', definendolo uno degli impianti più affascinanti d’Europa.
Zlatan Ibrahimovic

Celtic-Milan, dove vederla in TV

La partita tra Celtic e Milan sarà visibile in diretta sia su 'DAZN' che su 'Sky Sport', oltre che nella consueta diretta testuale su PianetaMilan.it, per non perdersi nessun dettaglio di questo primo vero banco di prova stagionale.

Il primo test per Amorim

Aldilà delle dichiarazioni di Ibrahimovic, la sfida di Glasgow sarà anche un'occasione per osservare lo stato di forma dei nuovi arrivati (da Mario Gila a Andrej Kostic) e dei giovani talenti in cerca di spazio e visibilità. Manca ancora un mese all'inizio della stagione, ma il match contro il Celtic rappresenta la prima uscita del nuovo Milan targato Ruben Amorim, che nei giorni successivi volerà in Australia per completare la tournée estiva.

La tourné estiva del Milan

Il 5 agosto il Milan affronterà l'Inter di Christian Chivu nella prima sfida della tournée australiana. Le altre due partite della spedizione in Oceania saranno l'8 agosto (Chelsea) e il 15 agosto (Manchester United), prima del match a porte chiuse contro il Perth Glory. Il campionato di Serie A dei rossoneri prenderà il via il 23 agosto, quando gli uomini di Amorim affronteranno in trasferta il Torino di Ignazio Abate.

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