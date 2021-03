Ibrahimovic a Sanremo: “C’è ancora tempo per vincere la Champions” | News

Mihajlovic provoca Ibrahimovic: “Io ho vinto la Champions, tu no”

Zlatan Ibrahimovic e Sinisa Mihajlovic hanno dato spettacolo durante la serata di ieri al Festival di Sanremo. I due amici hanno raccontato com'è nata la loro amicizia. "La nostra amicizia è nata con una testata durante un Juventus-Inter" – dice Sinisa – "Non puoi minacciarlo ma devi provocarlo. Non devi farlo rendere. Era così arrabbiato che mi dette una testata e venne espulso. Quando è venuto all'Inter, volevo ridargliela. Il nostro affetto lo dimostriamo così. Mi invidia una cosa che non ha ancora. La Champions League. Lui l'ha giocata, io l'ho vinta". A questa provocazione Ibrahimovic ha risposto in maniera chiara e tempestiva: "C'è ancora tempo".