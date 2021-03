Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra arriva il vice Bennacer? | News

Calciomercato Milan, interesse per un centrocampista della Premier

Sarebbe potuto arrivare durante la scorsa finestra di mercato estiva e invece il nome è rimasto sul taccuino dei dirigenti del Milan. Il giocatore in questione è André Zambo-Anguissa, centrocampista in forza al Fulham. Il centrocampista camerunense sarebbe perfetto per gli schemi di Pioli che, considerato i numerosi infortuni di Bennacer, potrebbe sostituire l’algerino in maniera perfetta. Scopriamo insieme chi è.

Perfetto per il 4-2-3-1

Proprio per il modulo adottato dall’allenatore del Milan, Zambo-Anguissa andrebbe a ricoprire il ruolo di mediano davanti la difesa e far rifiatare o sostituire Bennacer. Con Meité non sicuro di essere riscattato, i rossoneri si guardano intorno e cercano un centrocampista con caratteristiche simili a quelle dell’ex Empoli. Anche nel Fulham ricopre la stessa posizione del numero 4 rossonero ed è uno degli insostituibili per l’allenatore della squadra inglese Scott Parker.

Prezzo del cartellino

Poteva essere una grande occasione di mercato lo scorso anno, adesso non lo è più. Cresciuto in maniera esponenziale, il classe ’95 adesso vale non meno di 25 milioni di euro. Il suo agente, Maxime Nana, in passato lo aveva offerto a Maldini a delle condizioni molto favorevoli: prestito con diritto di riscatto. Adesso la strada che potrebbe unire il centrocampista ex Villareal e il Milan pare essere molto tortuosa, visto che il Fulham non avrebbe più intenzione di cederlo.

Carriera

Cresciuto nelle giovanili dello Stade Reims, Zambo-Anguissa si trasferisce nel 2015 al Marsiglia dove debutta in Ligue 1 e resterà nei focesi fino al 2018 totalizzando 104 presenze in tutte le competizioni. Al termine della sua avventura in Francia passa al Fulham per circa 25 milioni di euro. A parte una breve parentesi in prestito al Villareal, dove ha giocato 36 partite e segnato 2 gol, ha finora totalizzato 33 apparizioni con i The Cottagers. Con la Nazionale Camerunense, invece, è sceso in campo 26 volte e segnato 3 reti. Intanto c’è una novità con il Chelsea che riguarda Tomori.