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Paradosso Ibrahimovic: si allena vestito di rossonero, ma il Milan è ancora senza allenatore e DS | Video

Zlatan Ibrahimovic
Il video di Zlatan Ibrahimovic che si allena in palestra con i colori del Milan è virale sui social, ma dove sono l'allenatore e il direttore sportivo?
Redazione PM

Zlatan Ibrahimovic continua a far parlare di sé, ma questa volta il Milan c'entra poco, anche se un dettaglio che non è passato inosservato ai tifosi rossoneri. Il Senior Advisor di RedBird, attualmente impegnato nel ricomponimento dell'organigramma societario del club, ha pubblicato sui social un video in cui si allena in palestra.

Milan, il video di Ibrahimovic in tenuta rossonera

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Nel filmato postato da Ibrahimovic, l'ex calciatore si allena duramente in palestra, alternando sollevamento pesi a esercizi a corpo libero. L'elemento finito al centro del ciclone è l'outfit scelto dallo svedese: il Senior Advisor di RedBird indossa canottiera e scarpe rosse, abbinati a calzini e pantaloncini neri. Una combinazione che richiama inevitabilmente i colori del Milan, ma che potrebbe non essere una semplice coincidenza.

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Nella comunicazione, la scelta dell'abbigliamento è una componente fondamentale del linguaggio non verbale. Soprattutto in situazioni di crisi, come quella che sta attraversando il Milan, l'abbinamento di colori scelto da Ibrahimovic potrebbe essere una mossa studiata a tavolino per placare il popolo inferocito

Ibra, e il DS?

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Nel frattempo, però, si rischia di perdere il focus dall'obiettivo principale del Milan: trovare un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. Ibrahimovic si sta muovendo in prima linea per trovare le figure giuste, ma i sondaggi effettuati sino ad ora non hanno ancora portato ad alcun accordo. Per non complicare ulteriormente la situazione, trovare una soluzione definitiva prima dell'inizio del Mondiale sarebbe l'ideale. Lo svedese, infatti, sarà impegnato alla Coppa del Mondo come telecronista pe 'FOX Sports', così come alcuni dei profili sondati dal Milan, tra cui Ralf Rangnick e Mauricio Pochettino.

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