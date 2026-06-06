Nella comunicazione , la scelta dell'abbigliamento è una componente fondamentale del linguaggio non verbale. Soprattutto in situazioni di crisi , come quella che sta attraversando il Milan , l'abbinamento di colori scelto da Ibrahimovic potrebbe essere una mossa studiata a tavolino per placare il popolo inferocito

Ibra, e il DS?

Nel frattempo, però, si rischia di perdere il focus dall'obiettivo principale del Milan: trovare un nuovo allenatore e un nuovo direttore sportivo. Ibrahimovic si sta muovendo in prima linea per trovare le figure giuste, ma i sondaggi effettuati sino ad ora non hanno ancora portato ad alcun accordo. Per non complicare ulteriormente la situazione, trovare una soluzione definitiva prima dell'inizio del Mondiale sarebbe l'ideale. Lo svedese, infatti, sarà impegnato alla Coppa del Mondo come telecronista pe 'FOX Sports', così come alcuni dei profili sondati dal Milan, tra cui Ralf Rangnick e Mauricio Pochettino.