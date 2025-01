Hachim Mastour: dalla promessa del Milan alla Kings League Italia

Mastour, che aveva fatto parlare di sé già da giovanissimo con il Milan, non è riuscito a trovare la sua strada nel calcio professionistico. Dopo aver lasciato il club rossonero nel 2018, le sue esperienze nei campionati esteri, tra Olanda, Grecia e Italia, non gli hanno permesso di emergere a livello di prima squadra. La carriera del marocchino, fatta di prestiti e opportunità non sfruttate, non è riuscita a rispettare le grandi aspettative iniziali.