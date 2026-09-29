Giovanni Galli, ex portiere del Milan, ha ufficialmente assunto l’incarico di capo delegazione dell'Italia Under 18. Una scelta presa dal presidente della FIGC Giovanni Malagò e dal direttore tecnico della Nazionale Claudio Ranieri. Galli lavorerà a stretto contatto con Daniele Franceschini, tecnico degli azzurrini attualmente impegnati in Croazia e attesi dalla Coppa del Mondo u18 in Qatar.

Ex Milan, Giovanni Galli torna in Nazionale

La nota ufficiale della FIGC

"Siamo lieti di accogliere Giovanni Galli nel Club Italia e di affidargli il ruolo di capo delegazione della Nazionale Under 18. La sua storia, la sua esperienza internazionale e i valori che ha sempre rappresentato in campo e fuori saranno un riferimento importante per i nostri giovani azzurrini. Siamo convinti che la sua presenza possa offrire un contributo prezioso al percorso di crescita dei ragazzi, aiutandoli a vivere con consapevolezza, responsabilità e orgoglio la maglia della Nazionale".

Le prime parole di Galli

"Sono orgoglioso e felice di entrare a far parte del Club Italia e di poter accompagnare un gruppo di giovani calciatori nel loro percorso di crescita. Indossare la maglia azzurra è sempre una responsabilità speciale e poter trasmettere ai ragazzi ciò che ho imparato nella mia carriera rappresenta per me una grande motivazione. Voglio essere al loro fianco, dentro e fuori dal campo, mettendo a disposizione esperienza, passione e tutto ciò che possa aiutarli a crescere, come calciatori e come uomini".

Dopo gli esordi nella Fiorentina, nel 1986si trasferisce al, dove resta fino al 1990. Con la maglia rossonera vince uno Scudetto, due Coppe dei Campioni, una Supercoppa Italiana, una Supercoppa Europea e una Coppa Intercontinentale. La sua carriera è continuata poi tra Napoli, Torino e Parma. In azzurro, il portiere ha collezionato 19 presenze, vincendo da terza scelta ilAd annunciare il nuovo incarico diè stata laattraverso undiramato sui propri canali ufficiali:Subito dopo la nomina,ha commentato ai canali della Federazione il suo ritorno in Nazionale: