È un giorno molto speciale in casa Milan. Oggi, 18 settembre, l'americano Christian Pulisic spegne ben 28 candeline. Nato ad Hershey, in Pennsylvania, nel 1998 l'attaccante statunitense è diventato negli anni uno dei punti fermi del diavolo, arrivando a conquistare il cuore di tutti i tifosi a suon di giocate e goal molto pesanti.

Milan, tanti auguri a Pulisic!

Cresciuto calcisticamente tra gli Stati Uniti e l'Inghilterra,viene notato dagli osservatori delche decidono poi di scommettere su di lui nel lontano 2015. In Germania il giovane esplode, attirando l'attenzione dei vari top club europei. Nel 2019, a soli 21 anni, passa ale, con la maglia di blues, vive stagioni ad altissimo livello, arricchendo il Palmarès con la conquista di diversi trofei tra cui la

Nell'estate del 2023 si concretizza il suo passaggio in rossonero. Fin dal suo arrivo a San siro, il giocatore statunitense s'impone come uno dei riferimenti offensivi principali della squadra grazie alla sua incredibile velocità, al dribbling e alla capacità di creare superiorità numerica.

Togliendo le varie oscillazioni di rendimento registrate negli ultimi nove mesi di gioco, l'impatto di Pulisic con la maglia del diavolo è più che bello: stiamo parlando di 136 presenze, 42 gol, 28 assist e una Supercoppa italiana conquistata, bottino decisamente positivo per Captain America.