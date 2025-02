Giorni infuocati per il Milan, derby decisivo e mercato incandescente: Gimenez e…

Tanto spazio concesso al calciomercato del Milan sui quotidiani - sportivi e non - in edicola nella mattinata di oggi, sabato 1 febbraio 2025. Non potrebbe essere altrimenti, visto che siamo ormai alle ultime battute di questa sessione di mercato e il Diavolo, oltre a Walker, ha bisogno assolutamente di rinforzi decisivi, soprattutto in attacco, in vista della prossima metà di stagione. Come sottolineato dallo stesso Sergio Conceição, sono tanti i compiti da completare per rafforzare la squadra. Vediamo insieme, quindi, le news più rilevanti finora pubblicate su Pianeta Milan. PROSSIMA SCHEDA >>>