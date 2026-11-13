Pomeriggio diverso dal solito per Matteo Gabbia. Il difensore rossonero ha fatto visita a sorpresa ai ragazzi della scuola secondaria "Toscanini" di via dei Guarneri, a Milano, prendendo parte a un progetto organizzato da Fondazione Milan. Insieme al numero 46 della Prima Squadra erano presenti anche la calciatrice del Milan Femminile Julie Piga e il Brand Ambassador del club Daniele Massaro. I tre rappresentanti della società hanno trascorso diverse ore con gli studenti tra racconti, foto e sorrisi, assistendo poi a una sessione di allenamento di "Calcio Seduto", una delle iniziative sostenute sul territorio milanese per rendere lo sport accessibile superando ogni barriera fisica.

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Milan, come sta Gabbia?

L'incontro alla palestra della scuola "Toscanini" rientra nel percorso di avvicinamento alla sfida di campionato tra, in programma il prossimo 22 novembre a San Siro.saràufficiale della gara tra i rossoneri di Ruben Amorim e i gialloblù di Massimiliano Alvini.sta proseguendo il percorso di recupero dopo la, rimediata lo scorso 11 ottobre durante la trasferta contro il Sassuolo. Dopo un consulto specialistico a Londra, lo staff medico e il giocatore hanno scelto di optare per la, evitando l'intervento chirurgico. Lo stop complessivo dovrebbe essere di circa tre mesi, con il