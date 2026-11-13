Matteo Gabbia, difensore rossonero, incontra i giovani studenti insieme a Julie Piga e Daniele Massaro per un progetto di Fondazione Milan
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Pomeriggio diverso dal solito per Matteo Gabbia. Il difensore rossonero ha fatto visita a sorpresa ai ragazzi della scuola secondaria "Toscanini" di via dei Guarneri, a Milano, prendendo parte a un progetto organizzato da Fondazione Milan. Insieme al numero 46 della Prima Squadra erano presenti anche la calciatrice del Milan Femminile Julie Piga e il Brand Ambassador del club Daniele Massaro. I tre rappresentanti della società hanno trascorso diverse ore con gli studenti tra racconti, foto e sorrisi, assistendo poi a una sessione di allenamento di "Calcio Seduto", una delle iniziative sostenute sul territorio milanese per rendere lo sport accessibile superando ogni barriera fisica.
Fondazione Milan Charity Partner di Milan-FrosinoneL'incontro alla palestra della scuola "Toscanini" rientra nel percorso di avvicinamento alla sfida di campionato tra Milan e Frosinone, in programma il prossimo 22 novembre a San Siro. Fondazione Milan sarà Charity Partner ufficiale della gara tra i rossoneri di Ruben Amorim e i gialloblù di Massimiliano Alvini.
Milan, come sta Gabbia?Matteo Gabbia sta proseguendo il percorso di recupero dopo la lesione al muscolo flessore della coscia sinistra con parziale interessamento tendineo, rimediata lo scorso 11 ottobre durante la trasferta contro il Sassuolo. Dopo un consulto specialistico a Londra, lo staff medico e il giocatore hanno scelto di optare per la terapia conservativa, evitando l'intervento chirurgico. Lo stop complessivo dovrebbe essere di circa tre mesi, con il ritorno in campo previsto per l’inizio del 2027.
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