A margine della presentazione del libro di Mauro Suma, il Brand Ambassador del Milan Daniele Massaro ha ricordato con grande commozione l'ex compagno e storico capitano rossonero Franco Baresi, tristemente scomparso lo scorso 31 luglio all'età di 66 anni. Un legame profondissimo, nato in Nazionale e forgiatosi negli anni d'oro a Milanello, che Massaro ha ripercorso con parole cariche di affetto.

Massaro commovente su Baresi

"Parlare di Franco è come parlare di qualcosa di raro nel mondo del calcio. Sempre più difficile entrare in ufficio dove si sedeva lui. Mi manca, una parte di me se n’è andata con lui. L’ho avuto da avversario 90’, e nell’82 abbiamo fatto i Mondiali insieme. Quando nell’86 l’ho ritrovato a Milanello, mi cambiavo di fronte a lui, non mi sembrava vero. Mi ha fatto capire subito cosa significa indossare la maglia del Milan. Franco con le sue parole, i suoi silenzi, ci ha insegnato tanto. Cosa vuol dire essere milanisti, la lealtà. Siamo stati gli Immortali, gli Invincibili… Questo era Franco, tutti gli aneddoti che possiamo stare qui a raccontare, non basterebbe un’enciclopedia. È difficile dire tutto ciò che ogni giorno sentiamo. Abbiamo una grande responsabilità, insegnare alle nuove generazioni, ciò che ci ha lasciato".

Le vittorie di Baresi al Milan

6 scudetti

3 Coppe dei Campioni/Champions League

2 Coppe Intercontinentali

3 Supercoppe UEFA

4 Supercoppe italiane

1 Mondiale per Nazioni

2° posto al Pallone d'Oro del 1989

Queste le dichiarazioni disuraccolte dal nostro inviato Stefano Bressi, presente sul posto per l'evento:Il percorso dialè costellato da vittorie e soddisfazioni personali. Questo, il suo

Ridurre la sua carriera ai soli trofei sarebbe però limitativo: prima ancora che per il campione in campo, Baresi ha lasciato un segno indelebile nella storia del Milan per lo spessore umano che lo ha sempre contraddistinto.