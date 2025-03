Giaccherini: “Conceicao può restare al Milan. A patto però che …”

"Il modo che ha Conceicao per rimanere al Milan"

"Perché per me - ha proseguito Giaccherini sul Milan di Conceicao - il modo per Conceicao di rimanere nel Milan è capire se troverà la chiave per finire bene la stagione e dare un’impronta forte al Milan. Cioè se io vedo che il Milan termina la stagione con 6-7 vittorie ma con un'ambizione che fa capire che c'è un progetto per il prossimo anno, allora secondo me Conceicao ha le carte in regola per rimanere".