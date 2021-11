Georgia-Svezia, Ibrahimovic verso una maglia da titolare | News

Zlatan Ibrahimovic potrebbe scendere in campo dal primo minuto nella gara tra Georgia-Svezia, valida per le qualificazioni ai Mondiali

Tre gol in campionato con il Milan gli sono valsi la convocazione con la Nazionale svedese. Nonostante i suoi 40 anni, Zlatan Ibrahimovic continua a stupire tutti a suon di gol e ottime prestazioni. In occasione della partita di stasera tra Georgia-Svezia, valida per le qualificazioni ai Mondiali in Qatar nel 2022, l'attaccante rossonero potrebbe scendere in campo dal primo minuto. Secondo 'Sportbladet', il classe 1981 dovrebbe comporre l'attacco insieme al suo connazionale Isak. Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un centrocampista.