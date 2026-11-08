Tra i protagonisti più attesi di Genoa-Milan, sfida valida per l'undicesima giornata di Serie A, c'è anche Junior Messias. L'esterno brasiliano rappresenta una pedina importante nella squadra di De Rossi, ma la partita contro i rossoneri avrà per lui un significato speciale: dall'altra parte infatti, ci sarà una squadra che ha segnato una delle pagine più belle della sua carriera.

Milan, riecco Messias

La storia diè una delle più particolari del calcio italiano: prima di arrivare ai massimi livelli, il brasiliano ha dovuto affrontare un percorso molto tortuoso e, per mantenersi, lavorava come fattorino senza mai abbandonare il sogno di diventare calciatore.

A credere nelle sue qualità fu Beppe Ursino, storico direttore sportivo del Crotone che ha deciso di puntare su di lui quando risiedeva ancora nei campionati dilettantistici. Proprio dalla Calabria ha iniziato la sua scalata verso il calcio, fino ad arrivare a indossare la maglia del Milan.

La stagione 21-22 resterà sempre speciale per il brasiliano. Messias faceva parte del Milan di Pioli, capace di conquistare il 19º scudetto della propria storia interrompendo un'attesa durata 11 anni. Non si è trattato soltanto di una presenza simbolica: il suo contributo è stato concreto, con 5 reti collezionate, alcune delle quali arrivate verso la fine della stagione.