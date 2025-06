L'Italia volta pagina e, come sappiamo, la panchina è stata affidata a Gennaro Gattuso: i dettagli del suo nuovo contratto

L'Italia volta pagina e, come sappiamo, la panchina è stata affidata a Gennaro Gattuso, chiamato a raccogliere la pesante eredità lasciata da Luciano Spalletti. Il cambio di guardia arriva dopo la vittoria sulla Moldavia, un successo che non ha modificato la decisione, già presa, di esonerare il precedente ct in seguito alla disastrosa sconfitta di Oslo contro la Norvegia, risultato che ha complicato il cammino degli Azzurri nelle qualificazioni ai prossimi Mondiali.