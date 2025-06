Daniele Garbo è intervenuto su TMW Radio per parlare di Massimiliano Allegri, sollevando qualche dubbio sul lavoro al Milan

Il Milan si è affidato di nuovo a Massimiliano Allegri. E c'è chi spera che possa fare come Antonio Conte col Napoli, ossia riportare il club subito a lottare per il titolo. Così la pensano le voci di TMW Radio. In particolare, tra le altre voci che sono intervenute, si è espresso così il telegiornalista Daniele Garbo.