Berlusconi acquisto il Milan nel 1986, passando ai 29 trofei che ha vinto nella sua lunga carriera da presidente rossonero. Durata per ben 31 anni della sua vita, a testimonianza della passione per il club rossonero, a cui sarà per sempre legato in maniera indelebile. Ecco un breve bilancio dei suoi suoi successi con il Diavolo: 8 Scudetti, 1 Coppa Italia, 7 Supercoppe italiane, 5 Champions League, 2 Coppe Intercontinentali, 5 Supercoppe Uefa, un Mondiale per club.