Presenza ufficiale del Milan ai funerali della leggenda nerazzurra Sandro Mazzola: i ragazzi della primavera rossonera accompagnati dal presidente Paolo Scaroni
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A Milano, presso la basilica di Sant'Ambrogio, si stanno svolgendo i funerali di Sandro Mazzola, storico numero 10 nerazzurro tristemente scomparso lo scorso 19 settembre all'età di 83 anni. Oltre ai tanti tifosi nerazzurri accorsi in piazza per dare l'ultimo saluto a 'Mazzandro', anche il Milan ha preso parte alla cerimonia con una speciale delegazione.
Delegazione del Milan presente ai funerali di Mazzola | PMCome appreso dalla redazione di PianetaMilan, alcuni tesserati della formazione Primavera hanno presenziato ai funerali di Mazzola in rappresentanza del club. Non solo i ragazzi del settore giovanile, anche il presidente Paolo Scaroni ha seguito dal vivo il rito funebre della bandiera nerazzurra.
Milan, Scaroni ricorda MazzolaIntervistato ai microfoni di 'Sky Sport' a margine dei funerali, il presidente del Milan ha ricordato così Mazzola:
"Se penso a Mazzola mi viene in mente Rivera e penso ai derby che già da giovane milanista vedevo".
Il ricordo di RiveraAnche lo stesso Gianni Rivera, che con Mazzola è stato allo stesso tempo compagno, amico e rivale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sport' per ricordare lo storico attaccante nerazzurro:
"Insieme abbiamo vissuto i nostri periodi più belli della vita da calciatori. Siamo stati rivali nel derby, ma amici in Nazionale e nel fondare l'assocalciatori. Speriamo che San Siro ricordi con affetto i nostri derby: che vincesse uno o l'altro, eravamo contenti di partecipare".
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