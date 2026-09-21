Presenza ufficiale del Milan ai funerali della leggenda nerazzurra Sandro Mazzola: i ragazzi della primavera rossonera accompagnati dal presidente Paolo Scaroni

Matteo Chini
- Milano
San Siro

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A Milano, presso la basilica di Sant'Ambrogio, si stanno svolgendo i funerali di Sandro Mazzola, storico numero 10 nerazzurro tristemente scomparso lo scorso 19 settembre all'età di 83 anni. Oltre ai tanti tifosi nerazzurri accorsi in piazza per dare l'ultimo saluto a 'Mazzandro', anche il Milan ha preso parte alla cerimonia con una speciale delegazione.

Delegazione del Milan presente ai funerali di Mazzola | PM

Come appreso dalla redazione di PianetaMilan, alcuni tesserati della formazione Primavera hanno presenziato ai funerali di Mazzola in rappresentanza del club. Non solo i ragazzi del settore giovanile, anche il presidente Paolo Scaroni ha seguito dal vivo il rito funebre della bandiera nerazzurra.
Milan ai funerali di Mazzola

Milan, Scaroni ricorda Mazzola

Intervistato ai microfoni di 'Sky Sport' a margine dei funerali, il presidente del Milan ha ricordato così Mazzola:
"Se penso a Mazzola mi viene in mente Rivera e penso ai derby che già da giovane milanista vedevo".

Il ricordo di Rivera

Anche lo stesso Gianni Rivera, che con Mazzola è stato allo stesso tempo compagno, amico e rivale, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Sky Sport' per ricordare lo storico attaccante nerazzurro:
"Insieme abbiamo vissuto i nostri periodi più belli della vita da calciatori. Siamo stati rivali nel derby, ma amici in Nazionale e nel fondare l'assocalciatori. Speriamo che San Siro ricordi con affetto i nostri derby: che vincesse uno o l'altro, eravamo contenti di partecipare".

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