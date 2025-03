Theo Hernandez, terzino del Milan, ha saltato l'allenamento odierno con la Francia. A riferirlo è il quotidiano 'L'Équipe', nella sua edizione online. Secondo quanto riferito il terzino rossonero non avrebbe preso parte alla sessione di oggi agli ordini di Didier Deschamps per il problema al polpaccio che si portava dietro dalla sfida contro il Como in campionato. Assente anche Dayot Upamecano per un problema alla caviglia. Secondo quanto si legge, comunque, la loro presenza è prevista per l'allenamento che si terrà nella giornata di mercoledì 19 marzo alle ore 18:00. Nulla di grave, quindi.