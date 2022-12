Francia, Rabiot ha il ‘virus del cammello’: Deschamps lo separa dal gruppo

Come riporta 'Tuttosport', Adrien Rabiot, Dayot Upamecano e Kingsley Koman hanno contratto quello che è stato definito 'virus del cammello', una forma influenzale che ha colpito diversi calciatori durante il Mondiale in Qatar. "Coman aveva la febbre stamattina. A Doha le temperature si sono un po' abbassate e l'aria condizionata è sempre accesa. Abbiamo avuto alcuni casi di sintomi simil-influenzali. Stiamo cercando di stare attenti perché non si diffonda e i giocatori hanno fatto un grande sforzo in campo e ovviamente le loro difese immunitarie ne risentono. Upamecano si è sentito male subito dopo la partita contro l'Inghilterra. Succede quando ti alleni così tanto, il tuo corpo si indebolisce e sei più incline a contrarre questi virus. Stiamo prendendo tutte le precauzioni necessarie, stiamo cercando di assicurarci che non si diffonda, ma i virus sono ovviamente infettivi e dobbiamo prendere precauzioni contro di loro. Lo separiamo dagli altri e anche da Adrien", ha detto Deschamps in conferenza stampa. Maldini: "Siamo il Milan: puntiamo a vincere tutto".