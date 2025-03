Francia, ecco i convocati di Deschamps: un big del Milan lasciato a casa

Didier Deschamps, Commissario Tecnico della Francia, ha diramato la lista dei convocati per la prossima sfida, escludendo uno dei big del Milan. 'Les Bleus', infatti, affronteranno la Croazia nei quarti di finale della Nations League 2024/2025, e per l'occasione tornerà Kylian Mbappé, assente nelle ultime due soste. Confermata la presenza di due pilastri come Theo Hernandez e Mike Maignan. Assente, invece, Youssouf Fofana, che dei tre rossoneri, per continuità di rendimento, è stato il migliore nel corso di questa stagione. Ecco, dunque, l'elenco completo.