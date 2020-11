Francia, Deschamps non ascolta Pioli: niente Theo Hernandez

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS: THEO HERNANDEZ E LA FRANCIA

MILAN NEWS – Didier Deschamps non ha ascoltato Stefano Pioli. Il commissario tecnico della Francia, infatti, non ha convocato ancora una volta Theo Hernandez per le gare di Nations League.

Proprio oggi, Stefano Pioli, intervistato dall'Equipe, aveva parlato del terzino sinistro rossonero. Le sue parole: "È uno dei migliori terzini d'Europa, ha grandi qualità fisiche e tecniche. Sa leggere bene l'ultimo passaggio e ha le potenzialità per far male agli avversari anche da solo. Sta cercando di migliorarsi ogni giorno e lo sta facendo soprattutto nella fase difensiva. È un grande terzino, sono soddisfatto di quello che sta facendo ma può ancora migliorare. Non viene convocato in Nazionale? Sono sorpreso, ma non mi voglio intromettere in quelle nelle decisioni di Deschamps. La Francia ha tanti talenti, ma Theo meriterebbe la convocazione e sta lavorando per entrare nel giro della nazionale".