Milan-Lille, out Saelemaekers e Calabria: le loro condizioni | PM News

ULTIME NOTIZIE MILAN-LILLE: LE CONDIZIONI DI CALABRIA E SAELEMAEKERS

MILAN LILLE – Mancano ormai poche ore a Milan-Lille, gara valida per il girone H di Europa League. Partita non facile, contro una squadra molto insidiosa, tuttavia i rossoneri vogliono continuare nel loro gran momento di forma. Vediamo insieme la lista dei convocati diramati da Pioli per la partita di stasera.

PORTIERI: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

DIFENSORI: Conti, Dalot, Duarte, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli

CENTROCAMPISTI: Bennacer, Çalhanoğlu, Castillejo, Díaz, Hauge, Kessie, Krunić, Tonali.

ATTACCANTI: Rafael Leão, Maldini, Rebić.

Milan-Lille: le condizioni di Saelemaekers e Calabria

Come avrete notato, trai convocati ci sono Matteo Gabbia e Samu Castillejo, mentre sono out Davide Calabria e Alexis Saelemaekers. Secondo quanto appreso dalla redazione di Pianetamilan.it, il belga non farà parte della partita per un piccolo problema al pube. Le sue condizioni verranno valutate in vista della partita contro il Verona, in programma domenica prossima. Calabria, invece, non è stato convocato a scopo precauzionale, visto le tante partite giocate. Con ogni probabilità sarà a disposizione per la gara contro gli uomini di Juric.

La probabile formazione rossonera

In porta dunque davanti a Donnarumma ci saranno Kjaer, Romagnoli e Theo Hernandez e Diogo Dalot. A centrocampo Sandro Tonali potrebbe giocare nuovamente dal primo minuto dopo l’ottimo ingresso contro l’Udinese. Possibile panchina per Ismael Bennacer, con Franck Kessie inamovibile in mediana. Sulla trequarti spazio a Samu Castillejo, che ha recuperato dai problemi fisici dei giorni scorsi. Al centro ci sara Rade Krunic (in gol contro il Celtic), con Brahim Diaz a completare il reparto. Panchina per Hakan Calhanoglu. In attacco inamovibile Zlatan Ibrahimovic, con Rafael Leao e Ante Rebic pronti ad entrare nel secondo tempo.

MILAN (4-2-3-1). Donnarumma; Dalot, Kjaer, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Castillejo, Krunic, Brahim Diaz; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

