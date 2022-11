Francia-Danimarca, tocca ancora a Giroud: un gol per diventare ‘le roi’

Giroud oggi scenderà in campo per disputare il match contro la Danimarca: con un gol può staccare Henry nella classifica marcatori all time

Enrico Ianuario

Con il Milan assente giustificato, il tifoso rossonero si consola guardando i calciatori di proprietà del Diavolo impegnati al Mondiale in Qatar. Tra questi c'è anche Olivier Giroud che oggi, insieme all'altro milanista Theo Hernandez, affronterà la Danimarca di un altro rossonero: Simon Kjaer. Sarà una gara tutta da seguire e sarà importante per l'attaccante francese in quanto potrà essere incoronato re di Francia. In che modo? Segnando un gol.

Grazie alla doppietta segnata pochi giorni fa contro l'Australia, Giroud ha agganciato Thierry Henry a 51 reti nella classifica marcatori di tutti i tempi della Nazionale francese. La domanda che in Francia (e non solo) oggi si pongono è: riuscirà il numero 9 del Milan a staccare una leggenda come Henry? Certo, non sarà semplice oggi segnare un gol ma è nota a tutti la potenza della nazionale francese, considerata una delle candidate per la vittoria della Coppa del Mondo. Sarebbe il secondo trionfo consecutivo in quanto è attualmente campione del mondo in carica dopo aver trionfato quattro anni fa in Russia.

Tornando a Giroud, l'attaccante francese a 36 anni sta vivendo una seconda giovinezza. Spentosi un po' durante l'esperienza con il Chelsea, il Milan lo ha rivitalizzato e lui ha rivitalizzato il Milan. Da quando veste la maglia rossonera ha segnato tanti gol e molti di questi veramente decisivi. Giroud, del resto, è abituato a mettere il suo timbro nel cartellino in occasione dei grandi appuntamenti. Anche questa sera vorrà farlo, consapevole del fatto che la Danimarca non è certamente una delle quattro nazionali più forti al mondo, ma non è nemmeno l'Australia affrontata pochi giorni fa. Vedremo, dunque, se questa sera Olivier verrà proclamato o meno 'le roi' di Francia.