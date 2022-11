Francia-Australia, gol del 2-1 di Olivier Giroud! | News

E' in corso Francia-Australia, gara che vede momentaneamente in vantaggio i francesi: gol di Olivier Giroud per il raddoppio 'blue'

Enrico Ianuario

La Serie A fa bene alla Francia. La nazionale allenata da Deschamps sta giocando in questo momento contro l'Australia e sta conducendo la partita per 2-1. Inizialmente in vantaggio gli australiani, i galletti ribaltano lo svantaggio grazie ai gol di Adrien Rabiot su assist di Theo Hernandez e di Olivier Giroud su assist del centrocampista bianconero.

Riguardo Giroud, per lui si tratta del gol numero 50 con la nazionale francese e adesso è a solamente una rete di distanza da Thierry Henry nella classifica capocannonieri all-time della Francia. Ex Milan, Kakà e Galliani insieme in Qatar: "Gratitudine e affetto".