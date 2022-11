Ex Milan – Kakà e Galliani insieme in Qatar: “Gratitudine e affetto” (FOTO)

Kakà e Adriano Galliani insieme in Qatar per seguire il Mondiale in corso: l'ex calciatore del Milan ha pubblicato una foto sui social

Al tifoso milanista scenderà una lacrima vedendo questa foto. Ricardo Kakà e Adriano Galliani sono stati insieme in Qatar in queste ore per seguire il Mondiale in corso. L'ex fantasista del Milan ha immortalato l'incontro con l'amministratore delegato del Monza pubblicando una foto sul proprio profilo Instagram.