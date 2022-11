Mercato Milan – Figlio d’arte e la nascita in Italia: chi è Marcus Thuram

Inter, Juventus, Bayern Monaco, ma anche Milan: tutti pazzi per Marcus Thuram. Il Diavolo, sul calciomercato, sta pensando in maniera concreta al figlio di Lilian, in scadenza di contratto con il Borussia Mönchengladbach a giugno 2023. Il francese, classe 1997, potrebbe rappresentare davvero un'ottima occasione per diversi motivi. Conosciamolo meglio nelle prossime schede tra ruolo, curiosità e tanto altro.