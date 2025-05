Football Benchmark: Milan e Inter più ‘ricche’ della Juventus. Real Madrid in vetta

Per quanto riguarda i club di Serie A, la vetta è occupata saldamente dal Milan di Cardinale , che si piazza al 13° posto con un valore di 1.808 milioni di euro , registrando un +26% rispetto al 2014. Subito dopo il club rossonero, si piazza l' Inter con 1.715 milioni e la Juventus con 1.651 milioni.

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, è la prima volta in dieci anni di monitoraggio che due squadre milanesi riescono a superare i bianconeri in termini di valutazione d'impresa. Cinque anni fa (2020), la situazione era ben diversa: la Juventus vantava un valore di 1,73 miliardi di euro, superiore a quello di Inter (983 milioni) e Milan (526 milioni) messi insieme.