Fondazione Milan presenta il Bilancio Sociale della stagione 2023/24

Il contributo dei partner di AC Milan è stato essenziale per il successo delle attività, creando un impatto tangibile sia in Italia che all’estero. Tra i principali sostenitori, PUMA ha fornito kit e materiale sportivo per i beneficiari dei progetti, mentre Off-White ha lanciato la speciale t-shirt “I SUPPORT SPORT FOR CHANGE”, destinando parte dei ricavi a favore delle 1.300 ragazze coinvolte nel progetto di Fondazione Milan a Nairobi, in Kenya.

Ha avuto particolare successo il programma Sport for Change, che ha raggiunto 3.149 giovani grazie al lancio di nuovi progetti in Pakistan, Siria, Brasile e Italia e al proseguimento di altre otto progettualità in città come Salvador de Bahia, New York, Kerala, Kampala e Nairobi, oltre a vari territori italiani. Il progetto Play for the Future, in collaborazione con Fondazione Cassa Depositi e Prestiti, ha dato per esempio nuove prospettive a giovani in contesti difficili.

Fondazione Milan si è distinta in Italia con Sport for All, programma che ha promosso l’inclusione di 795 bambini e ragazzi con disabilità. A Reggio Emilia, il progetto All Inclusive Sport ha facilitato l’inserimento di giovani in società sportive locali, mentre a Milano, in collaborazione con PlayMore!, sono state assegnate borse di studio sportive per attività come calcio e beach volley. A Messina, in collaborazione con Fondazione Èbbene, è stato avviato Comunità Rigenerate, che propone attività sportive e un hub di supporto per giovani disabili e per la comunità.

Grazie al programma Assist sono state realizzate iniziative per migliorare la qualità della vita di 1.360 giovani, tra cui un camp estivo per i bambini colpiti dall’alluvione in Romagna e il ripristino di campi sportivi danneggiati dalla stessa alluvione, un’iniziativa promossa al fianco di AC Monza grazie ai fondi raccolti in occasione del Trofeo Silvio Berlusconi. A marzo 2024, inoltre, è stato inaugurato uno spazio sportivo a Milano intitolato a Davide Astori, ospitare le attività di oltre 1.000 giovani e che è stato reso possibile con il sostegno del Ministero del Lavoro, Sport e Salute.

Per il secondo anno consecutivo, il logo di Fondazione Milan ha ottenuto grande visibilità apparendo sul retro della maglia della Prima Squadra maschile durante le competizioni UEFA. Inoltre, lo stadio di San Siro ha ospitato tre eventi significativi: in occasione di Milan-Fiorentina, si è tenuta la raccolta fondi "Insieme per Davide", che ha supportato la riqualificazione dello spazio sportivo dedicato a Davide Astori; durante Milan-Monza, la Fondazione è stata protagonista come Match Charity Partner, condividendo le proprie iniziative e accogliendo gruppi di beneficiari; durante Milan-Genoa, è stata lanciata la campagna 5×1000 “Your Own Path”.

Infine, grazie alle 6.206 preferenze ricevute per il 5×1000 del 2022, nel 2023 la Fondazione ha raccolto €223.436 per continuare a promuovere progetti di sport e inclusione in Italia e all’estero.

Impatto della stagione 2023-2024:

Oltre 700 mila euro raccolti

10 nazioni coinvolte nei progetti: Italia, Australia, Ucraina, Stati Uniti, Brasile, India, Kenya, Uganda, Pakistan e Siria

Supporto a 5.304 giovani beneficiari

Oltre 20 associazioni locali supportate sostenute e altrettanti progetti completati

Fondazione Milan guarda con orgoglio a una stagione di grandi successi e impatto duraturo, pronta a continuare a fare la differenza nella vita dei giovani in tutto il mondo.