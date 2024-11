Milan-Juventus, i doppi ex più importanti: da Altafini a Ibra e Morata

Anche Roberto Baggio , Pallone d'Oro 1993 , è un doppio ex di Milan e Juventus: bianconero dal '90 al '95 ( Coppa UEFA nel '93 e double Scudetto-Coppa Italia nel '95), poi il passaggio ai rossoneri, con i quali ha vinto il campionato 95/96 . Altro doppio ex è Filippo Inzaghi , alla Juve dal '97 al 2001 ( 89 gol e due trofei ), poi è passato al Diavolo, con cui ha vinto tutto , segnato 126 gol e giocato fino al 2012 , anno della fine della sua carriera calcistica.

Ibra, Pirlo ma anche Kalulu e Locatelli

L'attuale consulente rossonero Zlatan Ibrahimovic ha giocato per la Juve dal 2004 al 2006, gli anni di Calciopoli. Lo svedese ha giocato per il Milan dal 2010 al 2012 prima e dal 2020 al 2023 poi, vincendo 2 Scudetti e la Supercoppa Italiana nel 2011 contro l'Inter a Pechino. Altro doppio ex illustre è stato Andrea Pirlo: rossonero dal 2001 al 2011, poi il trasferimento a parametro zero a Torino, dove ha giocato fino al 2015. Con entrambe le maglie, Pirlo ha vinto ben 6 Scudetti, 2 Coppe Italia, 3 Supercoppe Italiane, 2 Champions, 2 Supercoppe UEFA ed il Mondiale per Club nel 2007.