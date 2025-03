FIGC: ufficializzate le date del Calciomercato 2025/2026, novità per il Mondiale per Club

La FIGC ha reso ufficiali le date del calciomercato per la stagione 2025/2026, tramite i suoi canali ufficiali. Tra le novità più rilevanti, spicca l’introduzione di una finestra aggiuntiva di 10 giorni a giugno, pensata dalla FIFA per il Mondiale per Club. L'Italia ha deciso di aderire a questa novità, offrendo così alle squadre di Serie A un'opportunità in più per rafforzarsi prima della competizione.