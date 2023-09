Fifa Football Awards, i nominati: non vi è alcun giocatore del Milan

Anche quest'anno si aprono le votazioni per The Best FIFA Football Awards, premio che va ai migliori protagonisti del panorama calcistico mondiale. Come al solito verranno assegnate delle riconoscenze alla migliore giocatrice, al miglior giocatore, al miglior allenatore maschile, al miglior allenatore femminile, al miglior portiere maschile e al miglior portiere femminile. Senza dimenticare il Premio miglior tifoso FIFA.