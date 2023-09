Stadio San Donato, assemblea del PD contro il progetto rossonero

Nella serata di ieri, come riportato da Il Cittadino, si è tenuta un'assemblea voluta da PD e centrosinistra unito. Una riunione per discutere di un tema caldo come quello del progetto stadio a San Donato . Filippo Barberis , capogruppo PD , il professor Christian Novak , docente al Politecnico di Milano , e Simone Negri , consigliere regionale PD, hanno spiegato alcune delle conseguenze alla realizzazione di uno stadio da 70mila posti.

"Nessun mandato per la costruzione"

I partecipanti a questa assemblea si sono detti decisi "a far sentire la voce di una città che non ha dato mandato, in occasione delle elezioni, per la costruzione di un’opera così impattante". Ma non solo, poiché hanno anche spiegato che la costruzione di un impianto così grande avrebbe anche effetti negativi in un'area "che non è mai stata vuota e degradata e che meriterebbe ben altro destino".