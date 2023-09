Milan, Giroud si allena in gruppo: personalizzato per Kalulu | PM NEWS

Importanti novità in casa Milan. Come appreso dalla nostra redazione, Olivier Giroud torna in gruppo. Ancora personalizzato per Kalulu

Mancano sempre meno giorni per il derby tra Inter e Milan e arrivano importanti novità per quanto riguarda le formazioni e i disponibili rossoneri. Come appreso dalla nostra redazione, Olivier Giroud, dopo diversi allenamenti personalizzati, si è allenato in gruppo. La punta francese tornava da un infotunio subito con la Francia alla caviglia. Dopo la sessione odierna, salgono le quotazioni di Oli da titolare in Inter e Milan. Discorso diverso per Pierre Kalulu: il difensore francese, ha avuto un problema fisico e anche oggi si è allenato a parte. Per lui poche speranze di vederlo nel derby.