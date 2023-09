Calciomercato Milan – Rossoneri al top della Serie A: ecco il bilancio

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport parla anche del calciomercato in Serie A. Il Milan al top per gli investimenti estivi

La finestra estiva del calciomercato è andata in archivio da quasi due settimane. Il Milan ha lavorato tantissimo con ben 10 colpi in entrata e 19 giocatori che hanno lasciato Milanello. I rossoneri, quindi, hanno investito tantissimo in questa estate. L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto sulle mosse delle squadre di Serie A, parlando anche del calciomercato del Diavolo.

Calciomercato Milan, gli investimenti dei rossoneri

Il Milan, si legge, ha investito 113,5 milioni di euro in entrata. Gran parte dei quali finanziati dalla cessione di Tonali, per 70 milioni al Newcastle. C’è stato bisogno anche dei fondi di RedBird. Loftus-Cheek e Reijnders hanno ridisegnato la mediana, con l’altro volto nuovo, Musah. In attacco Pulisic, preso dal Chelsea, è già un titolaretolare inamovibile; Chukwueze, Okafor e Jovic le alternative. Il Milan ha chiuso con il passivo maggiore (37 milioni). L’operazionene più dispendiosa è Chukwueze: 20 milioni più 8 di bonus per strapparlo al Villarreal. LEGGI ANCHE: Calciomercato Milan – Pericolo inglese per un top rossonero. Ecco il rumor