FIFA e PIF: accordo storico per il Mondiale per Club, un patto per il futuro del calcio

Romy Gai, Chief Business Officer della FIFA, ha espresso grande soddisfazione per l'intesa: "Siamo lieti di dare il benvenuto a PIF come partner del Mondiale per Club. Insieme, non vediamo l'ora di realizzare un torneo storico che ispiri e unisca i tifosi di tutto il mondo. I partner credono nella nostra visione di rendere il calcio veramente globale. Il loro sostegno al torneo non solo sarà fondamentale per il suo successo, ma sosterrà anche gli investimenti a sostegno dello sviluppo del calcio per club in tutto il mondo".