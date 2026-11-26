Una notizia dolorosa per il mondo dello sport italiano: Federica Brignone ha annunciato alla fine della propria carriera agonistica. la campionessa azzurra , e nota tifosa del Milan, dopo aver provato a tornare sulla neve ha deciso di firmarsi definitivamente a causa delle conseguenze dell'ultimo grave infortunio che continua a provocarle dolore.

Milan, si ritira Brignone

La decisione è arrivata dopo due giorni di allenamento sulla neve, durante i quali laha capito che le condizioni della gamba non le avrebbero permesso di tornare a competere ad altissimi livelli come prima. Una scelta molto difficile e maturata nonostante tutti gli sforzi compiuti per recuperare il prima possibile e tornare protagonista sulle piste da scii.

La sciatrice ha comunicato personalmente la propria decisione attraverso un video pubblicato sui propri canali social:

"Ciao a tutti, dopo questi due giorni sulla neve mi sono resa conto che la mia gamba non sta ancora bene e mi fa sempre troppo male. Per questo motivo ho deciso di chiudere la mia carriera agonistica! È stata sicuramente una scelta molto difficile, ma nonostante io abbia fatto di tutto per poter tornare in pista, la gravità del mio infortunio non me lo permette. Vorrei però aprire il cancelletto di gara ancora un'ultima volta per salutare questo mondo che tanto amo e tutti voi. Vi farò sapere dove e quando. A presto e grazie"

Non è mancato ovviamente anche il pensiero del Milan, club per il quale Brignone non ha mai nascosto la propria simpatia. Il club di via Aldo Rossi ha voluto celebrare la campionessa attraverso un messaggio pubblicato sul profilo X, manifestandole una forte vicinanza e moltissimo affetto dopo il difficile annuncio:

"Hai ispirato tutti noi, e lo farai sempre. Siamo con te, Federica!"