Febbraio cruciale per il Milan: 8 partite determinanti tra Champions, Serie A e…

Un totale di 8 partite che segneranno il destino della stagione rossonera. Ogni partita sarà decisiva per le ambizioni del Milan in campionato, Champions e Coppa Italia. La squadra dovrà restare concentrata, con il massimo impegno, per affrontare al meglio questo febbraio, che si preannuncia come uno dei mesi più intensi e determinanti dell’anno.