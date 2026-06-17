Arrivano elle novità importantissime sul fronte de bilanci e del Fair Play Finanziario per le grandi del calcio europeo. La UEFA, attraverso una nota ufficiale, ha fatto il punto sullo stato di salute dei club sottoposti ai vari Settlement Agreement. Per le due milanesi, ovvero Milan ed Inter, arrivano buonissime notizie!

Le due squadre meneghine possono sorridere: Milan ed Inter infatti sono ufficialmente uscite dal regime controllato di Nyon, avendo dimostrato ampiamente di aver rispettato tutti i parametri concordati nelle annate precedenti. Umore be diverso, invece, per Roma e Marsiglia, dove la UEFA ha dovuto usare il pugno di ferro.

Milan e Inter promosse: i conti tornano

La notizia più importante per il club rossonero riguarda il definitivo via libera rilasciato dalla UEFA. Il Milan, insieme a, ha raggiunto l'obiettivo finale dell'accordo di transazione relativo all'attuale stagione.

Avendo rispettato la regola sui ricavi nel triennio 23-25, i rossoneri tornano ad essere liberi a tutti gli effetti, fuori dai controlli speciali.

Roma e Marsiglia, arriva la multa

Non arrivano buone notizie per i giallorossi. La, secondo quanto riferito alla UEFA, ha leggermente sforato l'obiettivo intermedio, rimediando una sanzione di circa 2 milioni di euro. A gravare è stato anche il superamento del limite sul costo della rosa. Con un rapporto tra costi e ricavi superiore al 70%, alla Roma è stata inflitta un'ulteriore multa di 4 milioni di euro, per un totale di 6 milioni.

Stessa situazione, se non più drammatica, per il Marsiglia. Nonostante la UEFA abbia riconosciuto l'attenuante legato al crollo vertiginoso dei ricavi derivanti dai diritti TV, la deviazione dei parlamentari è vista come grave. Il club francese perciò, è stato sanzionato con una multa da 10 milioni di euro, con annesse restrizioni sul mercato e la possibile esclusione dalle competizioni europee.