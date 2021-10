Fair Play Finanziario, ecco quando ci sarà l’incontro tra Milan e Uefa

Secondo il Corriere della Sera tra qualche mese ci sarà un incontro tra il Milan e L'Uefa per discutere del Fair Play Finanziario

Come viene riportato dal Corriere della Sera, il Milan nei prossimi mesi sarà protagonista di un incontro importante. A inizio 2022, infatti, ci sarà un summit con l'Uefa per il Fair Play Finanziario. Il club rossonero, che nella gestione Elliott sta dimezzando i costi, ha come obiettivo quello di raggiungere il pareggio di bilancio entro tre anni. L'Uefa, evidentemente, non può che apprezzare.