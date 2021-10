Calciomercato Milan – Occasioni: possono arrivare due scontenti di lusso

La stagione del Milan è ormai nel vivo e i rossoneri stanno volando in campionato, ma si avvicina anche il calciomercato di gennaio e la dirigenza è sempre al lavoro. I grandi acquisti, come noto, sono difficili da realizzare, ma si possono provare a sfruttare delle occasioni a buon prezzo. Nel caso in cui, per esempio, qualcuno fosse vicino alla scadenza o fosse scontento al momento nella propria squadra, allora il Milan potrebbe provare ad approfittarne.