Una nuova e prestigiosa avventura per Patrick Vieira. Chiusa la parentesi sulla panchina del Genova, l'ex centrocampista francese del Milan ha accettato la chiamata della nazionale senegalese che ne ha ufficializzato l'incarico come nuovo commissario tecnico attraverso i propri canali social.

Ex Milan, Vieira torna 'in campo'

Per la leggenda del calcio mondiale, passato nel Milan nel '95 dove vince uno scudetto da giovanissimo con sole due presenze, si tratta della prima esperienza alla guida di una nazionale. Appesi gli scarpini al chiodo, Vieira ha costruito negli anni un curriculum d'allenatore molto interessante.

I primi passi li ha mossi alla corte del Manchester City, iniziando la carriera da tecnico delle giovanili dei Citizen, guidando le riserve e l'u19 dal 2013. Nel novembre del 2015 firma con il New York city, prendendo le redini della squadra a partire da gennaio 2016.

Nel novembre del 2024 invece subentra ad Alberto Gilardino a Genova, centrando una salvezza con quattro giornate d'anticipo e ritrovando Mario Balotelli. Dopo il rinnovo fino al 2027 ,l'inizio della stagione successivo si rivela fatale: il 1 novembre 2015 rassegna le dimissioni lasciando la squadra all'ultimo posto prima di essere sostituito da De Rossi. Ora per il gigante francese si spalancano le porte del calcio africano.