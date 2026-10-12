Prestazione da urlo al Mapei Stadium e fari del Milan puntati su Darryl Bakola. Cifre, statistiche Sofascore e il piano tattico di Amorim per la mediana
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Il Milan ha pareggiato per 1-1 contro il Sassuolo: una partita che potrebbe essere anche importante per le prossime sessioni di calciomercato.
Darryl Bakola, mediano neroverde, potrebbe essere un prossimo obiettivo dei rossoneri: come rivela 'calciomercato.com' l'allenatore portoghese Ruben Amorim è rimasto positivamente sorpreso dal talento classe 2007. Anche il Diavolo si iscrive quindi alla corsa al francese.
Come scrive il sito, Bakola è arrivato al Sassuolo per circa 10 milioni di euro con la Juventus che avrebbe un canale preferenziale per il giocatore. Il costo? Già il doppio dei 10 milioni di euro spesi, ma potrebbe superare anche quota 30 milioni di euro nell'arco della stagione.
- Passaggi precisi: 46/49 (94%)
- Tocchi: 62
- Dribbling (riusciti): 4 (3)
- Contributi difensivi: 2
- Contrasti (vinti): 2 (2)
- Palloni recuperati: 6
- Duelli a terra (vinti): 9 (6)
- Dribbling subiti: 1
- Distanza percorsa: 11.9 km
Le caratteristiche tecniche di Bakola e l'innesto nel MilanNel Milan di Ruben Amorim potrebbe giocare nei due di centrocampo davanti alla difesa e potrebbe essere l'alternativa a Yunus Musah. In questo momento i rossoneri hanno solo lo statunitense in rosa con determinate caratteristiche: manca un altro mediano di fisico che possa correre per tutta la partita, pressare e cercare di recuperare il pallone.
Darryl Bakola è dotato di un'ottima tecnica di base, una grande rapidità nel breve e capacità di partire in progressione palla al piede. Può evadere dalla pressione avversaria girandosi in un fazzoletto e ripartendo, proprio come ha fatto già diverse volte in stagione Musah. Sa anche giocare in verticale e cercare il dribbling.
Deve migliorare alcune letture difensive e la continuità durante la partita. Vedremo cosa farà il Milan in futuro per la mediana, che potrebbe dipendere anche tantissimo dalla decisione di Luka Modric sul suo futuro.
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