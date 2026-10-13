Il calciomercato non dorme mai e la dirigenza del Milan ha già iniziato a tracciare le linee programmatiche in vista della stagione 2027-2028. Nel mirino degli osservatori di via Aldo Rossi è tornato Antonio Nusa, esterno offensivo norvegese classe 2005, attualmente in forza al RB Lipsia. Il club rossonero segue la crescita del talento scandinavo fin dai tempi della sua militanza in Belgio con il Bruges, dove si è laureato due volte campione nazionale. L'innesto del ventunenne di Oslo rappresenterebbe un colpo di altissimo profilo per la trequarti di Rúben Amorim, garantendo un mix letale di imprevedibilità nel dribbling e intelligenza tattica adattabile a entrambi i moduli studiati a Milanello, ovvero il 3-4-2-1 e il 4-2-3-1 (con variabile 4-4-2).

Le cifre della crescita: i numeri di Nusa in Bundesliga e in Nazionale

Approdato in Germania per consacrarsi nei radar delle big europee, l'esterno offensivo – ribattezzato in patria il "Neymar norvegese" per via dell'eccezionale spunto palla al piede – ha saputo tradurre il proprio talento in statistiche di assoluto rilievo. Nella stagione, Nusa ha messo a referto ben 31 presenze in Bundesliga con la maglia del Lipsia, arricchite daper i compagni. A queste si sommano le ottime prestazioni messe in mostra nella prima parte del campionato 2026-2027 e nel percorso con la propria Nazionale maggiore (con cui ha disputato i Mondiali 2026 toccando quota 9 reti totali in carriera).

Il profilo tecnico di Nusa spicca per una precisione nei passaggi dell'83% e per una straordinaria capacità di vincere i duelli individuali palla al piede (23 dribbling riusciti nell'ultimo campionato tedesco). Caratteristiche che lo rendono un profilo d'attacco moderno, associativo ed estremamente funzionale alle richieste di verticalità del tecnico rossonero.

L'inserimento nel 3-4-2-1 di Amorim: il "sotto punta" ideale per dialogare con Ramos

Nel sistema di gioco cardine impresso da Rúben Amorim al suo Milan, ovvero il, Antonio Nusa troverebbe la sua ideale collocazione sulla linea dei due trequartisti alle spalle del centravanti Gonçalo Ramos. Partendo preferibilmente dal centro-sinistra, il norvegese avrebbe la licenza di accentrarsi per sfruttare il suo piede forte (il destro), muovendosi nello spazio tra le linee per dialogare nello stretto o tentare la conclusione dalla distanza.

Nusa non è un'ala vecchio stampo ancorata alla linea laterale; ama legare il gioco, ricevere nei corridoi interni e servire imbucate verticali per la profondità del centravanti. Nel 3-4-2-1, la sua capacità di attirare i difensori avversari libererebbe spazio prezioso per le sovrapposizioni del quinto di centrocampo o per gli inserimenti dei mediani, offrendo ad Amorim quella superiorità numerica centrale necessaria per scardinare le difese più bloccate della Serie A.

La variante nel 4-2-3-1: l'esterno d'attacco che esalta la manovra

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Qualora l'allenatore portoghese decidesse di affidarsi al modulo alternativo, quelgià visto a San Siro contro il Lecce e, la duttilità di Nusa diventerebbe un fattore ancor più determinante. In questo scacchiere tattico, il classe 2005 andrebbe a ricoprire il ruolo naturale di esterno sinistro d'attacco nei tre dietro la punta.Rispetto ai compiti più accentrati del 3-4-2-1, nel 4-2-3-1 Nusa potrebbe esaltare la sua specialità: l'isolamento uno contro uno con il terzino avversario. La sua notevole accelerazione palla al piede e la tendenza a convergere verso il centro gli permetterebbero di liberare la corsia per le discese del terzino sinistro rossonero, garantendo al Milan un'ampiezza costante e una pericolosità offensiva totale, alternando cross dal fondo a conclusioni sul secondo palo. Un innesto futuribile che la dirigenza rossonera vuole bloccare per tempo, anticipando la folta concorrenza internazionale. Costi elevati - 'Transfermarkt' lo valutadi euro - ma rendimento assicurato.